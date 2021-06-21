桃園公布居隔人數統計表。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心21日宣布桃園新增5起本土確診案例，是雙北疫情發生以來新低，其中一例是國軍桃園總醫院群聚事件的病患家屬，另有3人是台塑六輕群聚案、累積1家6口染疫，桃園市也公布已疫調的足跡，僅有一地是龍潭中興郵局，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。

桃園確診數自5月11日雙北疫情爆發以來，6月17日起首度降到個位數，但維持3天7例、6例和8例，20日又因國軍桃園總醫院群聚事件，暴增至前一天2倍達16起，所幸目前疫情未大範圍擴大，21日僅5確診，創雙北疫情爆發以來新低。

桃園市政府指出，5名確診者年齡介於不足10歲至50多歲之間，分別在桃園1、中壢3、八德1，都是確診者接觸者5人（案14123、14124、14125、14126、14177）。其中包括2家庭群聚案，案14123、案14124、案14125為案13097、案14024及14061家人，為雲林縣麥寮鄉六輕工業區染疫的關氏兄弟檔，累積6家人確診。

另外案14177是國軍桃園總醫院9病房的其中一位確診病患（案14094）的陪病家屬，該醫院群聚事件累積4病人、5看護、2護理師和3家屬共14人確診。

市府也公布已疫調的足跡，因新確診5人都是居家隔離匡列對象，近日無足跡，僅有昨公布的案14100曾在17日中午到龍潭中興郵局，呼籲足跡重疊者，14天內要自我健康監測。