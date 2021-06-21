今天是24節氣裡的夏至。陽氣極至、陰氣始至、晝長之至、日影短之至，所以稱為夏至。傳統意義上，今天是北半球自然界陽氣到達巔峰的日子。而過了今天，陽氣漸消、陰氣漸長。在此重要的陰陽轉換時節，關於身心靈養護，我有四個提醒。

●食薑散寒，抑癌抗發炎

「早上三片薑，賽過喝參湯」「家有小薑，小病不慌」「飯不香，吃生薑」這些順口溜，正好反映了炎夏時節的人體需求。祛寒排寒等到冬天再來做，效果不是說沒有，但不如盛夏借力使力來得徹底。

誰最適合吃薑？天氣太熱沒有食欲的人、下半身水腫很明顯的人、平常以植物性飲食為主的人，以及常吃生菜沙拉、愛喝冰涼飲料的人，都非常適合。散寒去濕的熱薑茶、消炎抑癌的老薑、開胃促消化的嫩薑，現在吃，薑薑好。

●防中暑，補水要在口渴之前

夏季屬熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等熱傷害高風險期，尤以肌肉少、出汗量少的人需特別留意。下面五招趕快學起來。

第一，避免於正午烈日下激烈運動。

第二，與體溫接近或略高一些的溫水，每天都要喝夠，等口渴再喝就太慢了。

第三，穿著棉麻天然材質、散熱佳的衣物。

第四，從多樣化蔬果中攝取足夠的礦物質、維生素，有助於維持身體各項機能正常運作，也是預防中暑的好方法。

第五，看懂徵兆，提前預防中暑。 若出現頭痛、噁心想吐、抽筋、無法流汗時，請即刻前往陰涼處鬆脫衣物、搧涼、喝加了少許鹽的冷水或稀釋過的運動飲料。

炎夏時節，可以透過慢呼吸調節情緒、避免暴衝。(示意圖/Shutterstock)

●這樣呼吸，預防心肌梗塞

夏至雖不是最熱，但從現在開始，暑熱將越發明顯，一路能熱到立秋。

散熱這檔事，全靠心來驅動。一旦熱浪來襲，心就必需更快更多地打出血液，以供應皮下血管擴張散熱。

有「君主之官」之稱的心，越熱是越忙，最好別用其他事煩它、增加它的負擔。不只極冷之時屬於疾病好發的「黑時間」，非常非常熱的時候，心肌梗塞也是時有所聞，同樣需要留意。

夏季心臟病最怕就是四件事兜在一塊兒，「本身肌肉量少散熱慢」「夏天很熱」「脾氣很差，情緒波動大」「有心血管疾病史」。

炎夏時節，「炎」字已有兩個火，此時切勿再讓心火、肝火助長火勢。預防致命心肌梗塞、腦梗塞，三高患者，除了平常的血糖血脂血壓控制，還可以透過以下的慢呼吸，調節情緒、避免暴衝。

吸氣四秒、憋氣四秒、吐氣四秒(如此重複21次)。

面臨突如其來的威脅，感到憤怒或恐慌時，這個呼吸法對於減緩心跳、降血壓，和增進平靜感特別有用。

●趁著天地陽氣暢旺，打開生命無限可能

人體能量起伏與天體運行關係密不可分。天地間陽氣充盛之時，人最能感覺到明亮、積極、正向、溫熱、上升、呼吸有力與生生不息。

雖然因疫情現在很多人都長時間待在家，身體自由被限縮，但心靈自由是沒人能困住你的🕊。況且在資訊時代，很多事在網路上都能辦得到。開視訊聚餐，連遠在國外的朋友，都能一起同歡。線上開會、線上學習、線上下單、線上玩牌、線上購物……只要上了線，就有無限的可能。

非常時期，且用非常的創意讓自己重新過上好日子，相信你一定能找到最適合自己的好方法，繼續活出精彩。