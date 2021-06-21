費城七六人飲恨出局之後，總教練瑞弗斯(Doc Rivers)對於西蒙斯(Ben Simmons)的控衛角色也開始動搖了。瑞弗斯在媒體誘導的問題之下表示：「我不知道西蒙斯是否可以成為冠軍球隊的控球後衛。」這被認為是很重的一個回應，讓西蒙斯面臨改換位置的壓力。

西蒙斯是2016年選秀狀元，身高211公分卻主打控衛相當罕見，相較於一般控衛，他的兩分球命中率極高（56%），但相對的外線命中率（14.7%）、罰球命中率（59.7%）這兩樣一般控衛的基本需求他都不及格。

上季開打前，美媒ESPN曾經分析過把西蒙斯調去打大前鋒的可能性，總教練布朗(Brett Brown)也真的實驗過，但該季結束後布朗被開除而不了了之。瑞弗斯接手球隊以來，今年初外界也建議他讓西蒙斯轉打大前鋒。從數據上可以看出，本季是他4年來數據最低的一季，得分14.3分、7.2籃板、6.9助攻都是最低，或許應該轉移位置尋求戰力突破。

西蒙斯今年季後賽的主要問題是罰球，瑞弗斯說：「他在罰球線表現不佳，這是事實。我仍然對他有信心，但我們還得加強，必須回體育館進行更多訓練。」

除非七六人願意賣掉西蒙斯，不然他的合約會持續到2024-25球季。事實上瑞弗斯去年10月開季前就想過要把西蒙斯交易出去，後來他又表示，西蒙斯不會外線投籃沒那麼要緊，只要他能殺入禁區站上罰球線就可以。問題是西蒙斯因為罰球太差，讓他擅長的禁區戰力受到限制。