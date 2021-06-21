47歲前台北市議員童仲彥承認下海當男優，但其實演藝圈早有先例，拍攝八點檔深植人心的李㼈就是其中之一，過去他在節目上就曾坦承自己的性需求比較大，讓小12歲的嫩妻熊家婕吃不消，就連和前女友李芳雯的戰績都十分輝煌，就連要分開都相約最後分手砲。

李㼈過去被傳有拍過A片，他本人也解答，其實他曾在20、30年幫光啟社友情客串，他當時只問了時間地點，想說人到場就知道了，沒想到當天到現場就聽到女性嬌喘聲，工作人員則遞上腳本要他演洗腎病患，雖然李㼈全程都不用脫衣服，但還是十分尷尬，只能硬著頭皮演完。

收工後李㼈在AV女優的要求下載她回家，對方還問要不要上去她家喝咖啡，李㼈連忙以隔天一早要出班為由拒絕。然而李㼈的性慾旺盛，連熊家婕都忍不住抱怨，夫妻倆甚至在醫院發生過關係，李㼈也坦承，現在因為老婆和小孩同房，每次都會用「等我一下」打發他，害他現在都只能自己解決。

李㼈的舊愛李芳雯也曾爆料過，她剛和李㼈交往時，2人約定上床200次就對外公開戀愛消息，沒想到2人都忘記，等到一年多之後想起來，才發現2人竟然已經激戰400次，最後他們因為對結婚沒有共識而分開，然而在分手前，2人還再滾了一次床單才分開。