士林某養護機構爆發47確診、3死，台北市長柯文哲21日說，期時有被感染的人是打過疫苗的照護人員，所以不是打了疫苗就一定不被感染，他們抓到就送醫院，但卻有的還在潛伏期，所以後續就一狗票感染，他學到一課，就是都打疫苗。

柯說，有人問北市是不是那麼遲鈍？但事實上8日發現後，9日就都普篩一遍，又抓出1人，但普篩沒不代表就沒有了，因還有潛伏期可能會感染，他學到一課，不能以為抓到一個送進醫院就沒事，這是錯的，後面繼續感染，故事就是這樣，護理人員不會因為打過疫苗，就保證不會被感染。