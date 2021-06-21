大陸流行真人選秀競賽節目，尤其在傳出當局要介入整頓的風聲下，收視開紅盤的《乘風破浪的姐姐》節目，仍舊爆出要推出男子版續作《哥哥的滾燙人生》，甚至傳出已擬出卡司表單，赫見上頭有天王劉德華，華仔事後受訪鬆口回應了此事，答案讓人驚訝，直讚不愧是真正的天王。

《乘風破浪的姐姐》已播出兩季，都有高收視率與高話題性，隨著節目的成功，日前傳出湖南衛視及製作團隊打算推出男版《哥哥的滾燙人生》，網上已瘋傳名單，赫見天王劉德華在其中，不過是擔任發起人的角色，參賽者則有林志穎、言承旭、周渝民、陳小春等，讓網友看了直呼湖南台真是資本雄厚，但也有人認為只是噱頭，不信劉德華會參加這樣的節目。

到底劉德華是否要當導師？本月18日劉德華出席活動，被問到這個問題，直白回應「自己從來都沒有任何綜藝計劃」，表示目前重心都放在拍電影，明天要推出《拆彈專家3》，還接演2023年將上映的《流浪地球2》，行程滿滿。

事實上，劉德華出道40年，多年來不乏有這類節目的邀約，他在2019年上《魯豫有約》節目，就曾被問到是否有被歌唱節目邀約當導師？天王坦言確實有，但都被他回絕，因為「我不敢。我不知道，我怕，我還沒到導師的那個…」，覺得自己還是乖乖唱歌就好，但有個夢想，是邀郭富城、張學友、黎明一起當導師，四大天王做一檔歌唱節目，笑稱只要他們三個OK，他也OK，還開玩笑：「張學友好像不願意」。

劉德華這節目片段曝光後，引發網友熱議，直呼他真的是一個很真誠又謙卑的人，盛讚「劉德華之所以會紅真的是有道理的！」、「他的長情，他對工作的態度，人格魅力真的不愧是男神」、「真正有自信的人，是能面對和接受自己弱點和恐懼的人。劉德華是真正的巨星」。