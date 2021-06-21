全台三級警戒，各大展館及景區也紛紛閉館及暫停開放。台南市政府觀光旅遊局攜手台南美術館推出線上觀光，製作全新一集線上美術館影片，邀請「台南女兒」林志玲獻聲，親自為影片擔任旁白配音，希望透過其獨特的嗓音，療癒宅在家防疫的大家。

觀旅局長郭貞慧表示，藝人林志玲心繫台灣，不僅持續關注著台灣的疫情變化，日前也慷慨解囊捐贈物資挺台灣醫護，令人感佩。觀旅局此次與南美館合作邀請林志玲擔任線上美術館影片主講人時，她不僅隨即答應，還表示不收取工作費用，請觀旅局將預算轉作公益防疫之用，甚至連租借錄音室支出也自行掏腰包解決，為家鄉付出的心意令人感動。

這支全新的線上美術館影片，21日在市長黃偉哲、台南旅遊及南美館的官方粉絲頁上，搶先發布的「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」預告中，林志玲更現身影片為防疫加油打氣，提醒大眾非必要勿外出，保護自己與他人健康。她還提到自己很想念台南，希望疫情之後可以回台南吃美食、逛古蹟，到南美館看展覽，呼籲大家與她一起，謹慎防疫，溫暖待人，團結抗疫，一起加油！

臺南市美術館林育淳館長表示，這支由林志玲擔任配音的「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片，內容除簡述南美館一館及二館的舊址沿革，也介紹如《熱帶植物》(顏水龍)等多件公共藝術品，其中更包含林志玲婚宴地點的《絢爛南國 虹彩夢幻》。

這支由南美館與觀旅局聯合製作的「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片，預計於6月24日、7月1日及7月5日下午7點分為3集播出，想念志玲姊姊美聲的朋友們可以上網觀賞並期待後續影片上線。另外，南美館也將在i聽聽製作1集由林志玲擔任客座主持的「用耳朵看展-跟著志玲姊姊走進南美館」，讓她甜美的嗓音溫暖陪伴廣大聽眾。