全球疫情進入後期，整體消費需求飆升，帶動經濟強力復甦，進而出現缺櫃、塞港等狀況，從去年下半年開始，海運供應鏈就相當緊繃，沒想到近期再出現大陸鹽田港因疫情爆發加強管制的狀況，讓貨物延遲更加嚴重，有分析師表示，船程可能會延後超過1個月，屆時會影響到年底耶誕假期的消費，美國玩具商首當其衝。

CNBC報導，目前許多跨國企業都面臨到極度缺乏貨櫃的狀況，運費也因此居高不下，讓許多玩具商陷入兩難，金融集團Jefferies旗下分析師Stephanie Wissink指出，為了準備年底的購買潮，現在是廠商的擴產期，商品預計在9、10月抵達美國，若夏季結束前，貨物壅塞的狀況沒有改善，許多玩具商可能無法販售商品。

針對目前全球海運緊繃的狀況，Stephanie Wissink說：「已經延遲2至3周，最糟可能會出現延遲1個月的狀況，目前高額的運輸成本尚未轉嫁給消費者，但若航運困境遲遲未緩解，情況可能會出現改變。」

現階段各大玩具商緊盯貨物交付狀況，全力避免船期再出差錯，Stephanie Wissink表示，「這並不是玩具商第一次遇到此狀況，過去洛杉磯港口罷工狀況，雖一度讓玩具類股受挫，但最終耶誕節的銷量並沒有下滑，因此今年的影響還需要持續觀察。」

目前鹽田港官方強調運作能力已恢復70%，但最快要等到6月底才有可能完全恢復正常，航運分析機構Vespucci Maritime分析師詹森Lars Jensen就認為，此次鹽田港塞船造成的貿易影響已超過3月長賜輪事件。

港口壅塞的狀況也推升貨櫃航運費率，根據上周五上海航運交易所數據，美東線報價突破8900美元，地中海線也漲破6300美元，若加上旺季的附加費等額外費用，有機會挑戰2萬美元的新天價。