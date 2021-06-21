繼內蒙古、青海等地之後，因水資源豐富而聚集眾多加密貨幣礦場的四川省也開啟清退加密貨幣挖礦專案。儘管此前各界一度認為更清潔的水力發電模式能讓四川倖免於此。根據第一財經獲得的「四川省發改委、四川省能源局關於清理關停虛擬貨幣「挖礦」專案的通知」顯示，大陸國網四川省電力公司目前已排查上報26個虛擬貨幣「挖礦」專案，並要求6月25日前分別將自查清理整改和清理關停的情況報送。

業內人士分析指出，包括比特幣在內，整個加密貨幣市場的狂歡受惠於多國為應對疫情重振經濟發布的寬鬆政策。但隨著投機炒作風險拉高、大陸監管重拳出擊，被認為浪費能源的「挖礦」與進一步放大風險的加槓桿，或將成為接下來整治的重中之重。

由於「挖礦」不僅消耗大量電能，更加劇二氧化碳的排放量。據中國小康網引述研究人員在國際知名期刊《自然氣候變化》上發表的論文顯示，去年挖礦產生6900萬噸二氧化碳，占全球排放量的1％，20年內將全球氣溫提高2℃，加上大陸致力於實現「碳中和」等目標，從環保角度而言，打擊挖礦也是必要之舉。