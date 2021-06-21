油價在周一上漲；主要支撐原因為夏季旺季的強勁需求，以及伊朗核子協定談判的暫停，表明OPEC產油國可能推遲供應的恢復。

布蘭特8月原油漲35美分或0.5%，報每桶73.86美元。7月西德州中質原油上漲41美元或0.6%，每桶報72.05美元。

過去四周，全球疫苗接種進度樂觀，夏季旅遊活動也出現起色，讓該兩項基準指數出現上升。此一反彈也讓亞洲和歐洲原油現貨溢價出現多月來高位。

澳新銀行(ANZ)分析師表示，北半球夏季需求彈強勁，市場對於庫存進一步大幅縮減感到擔憂。

周日伊朗強硬派法官Ebrahim Raisi在總統大選中獲勝，重啟伊朗和協定談判出現暫停局面。兩名外交官預計會有10天的暫停談判。

不過CBA分析師Vivek Dhar認為，有鑑於伊朗在解除制裁後的可能獲得經濟上的利益，Raisi的勝選不太可能破壞核協定的努力。

OPEC消息人士上周表示，儘管油價不斷上漲，但2021年美國石油產量的增加可能仍將有限，讓OPEC在短期內仍有較大權力來管理市場。

分析師表示，美國煉油廠加工價格的上漲，使西德州和布蘭特原油的當月每桶折讓收窄至2美元以下，為自去年11月以來首見，從而限制了美國向全球市場的原油出口。

然而，據能源公司Baker Hughes的數據，美國石油鑽井平台數量在上周上升8個，為373個，為2020年4月以來最高水準。