Fed鷹派言論衝擊美股主要指數上周五齊挫，美國期指今日續跌，亞股也倒成一片，日股盤中一度挫逾千點，台股集中市場也難擋空頭猛烈砲火，早盤小幅開低後，在外資持續擴大賣超，權王痛失600關、摜破月季線，以及北市又見群聚疫情等多重利空打擊下，盤中一度重挫近300點、探至17023.31點，萬七關警鈴大作，所幸航運相關族群持續引領多頭乘風破浪，加上股王矽力-KY(6415)力守高檔，多空止於17100關前激戰，無奈臨收空頭又對台積電、聯發科、鴻海等權值重兵補槍，終場大盤指數收跌255.56點、為17062.98點，總成交值縮減至5107億元，暫守月線及萬七關。

籌碼面，今日外資賣超335.8342億元、為歷史第17大賣超額度，投信賣超5.8079億元，自營商賣超48.3675億元，三大法人賣超390億元。統計6月至今日止，三大法人賣超743.19億元，其中，外資賣超757.85億元、投信賣超26.78億元、自營商買超41.44億元。技術面，5日RSI為36.80、10日RSI為49.99；9日K值為68.32、9日D值為78.90；20日乖離率為0.14。

分析師表示，外資從今年以來持續賣超台股，光是第二季至上周為止，外資就賣超台股281.95億元，反觀內資法人、投信則是逆勢操作買超台股118.87億元，土洋對作下，台股也展現強勁韌性。法人認為，現階段要留意具備成長題材布局，後市個股表現不會太寂寞，此外，隨著除權息旺季到來，個股填權息走勢也將是關注焦點，根據歷史經驗，股息若回到投資人手裡，往往也將會成為新一波推升台股的潛在動力。