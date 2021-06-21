由於來客數少了一半，富邦人壽宣布自即日起，全台10個客戶服務櫃檯的營業時間，再調整為「早上8點半至中午12點半」，提早打烊、降載人力，以維護客戶及員工健康與安全。

根據富邦人壽客服櫃檯來客數量統計，疫情爆發前每日平均總來客數約750人，5月中旬疫情爆發後平均總來客數降至約440人，6月來客數更持續下降，每日平均總來客數約330人，由於來客數已降至50％以下。

為持續降載客服人力，再加上多數民眾與保戶對於數位服務已漸趨熟悉，富邦人壽再次調整全台10個客服櫃檯之營業時間。

現階段民眾若想要進行視訊投保，富邦人壽表示，只需要運用手機、平板等行動裝置，透過簡單的「連線、簽名、傳送」三步驟即可完成，在業務員的清楚解說與詳細指引下，富邦人壽視訊投保服務廣受50歲以下民眾青睞。

民眾可依自身需求選擇投保，藉由手續簡便且免出門、免排隊、不受時間與空間限制，疫情期間，24小時都能自主上網購買，保費也更經濟實惠。

理賠彈性方案部分，針對此次確診新冠肺炎之保戶，療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房之標準給付，另有購買手術保障之保戶，因治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶之保障內容。

此外，為給予確診保戶、醫護和防疫人員及時協助，提供確診關懷慰問金表達關心，亦擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員(受政府徵召的退休醫護協助防疫者亦適用)等，積極實踐企業社會責任，並向前線醫護與防疫人員的辛勞致意。