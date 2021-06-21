43歲微風廣場少奶奶孫芸芸不只臉蛋逆齡、身材勻稱，穿著品味更是一流，成為不少女性的時尚指標。近日她透過IG分享居家美照，躺在沙發擺出撩人姿勢，被小S（徐熙娣）猛虧：「你最好在家會穿這樣」。

孫芸芸昨（20日）在IG貼出兩張照片，寫道：「在家 躺著 看電視 吃東西 上上網 買東西」畫面中，她化著清淡妝容，戴著大耳飾，身穿駝色的中空連身長洋，慵懶地躺在白色的沙發，擺著自然又不失美感的pose，好身材一覽無遺，完全看不出是兩個孩子的媽，女兒還已經21歲了。

雖然這組照片被眾多網友稱讚「非常性感」、「好美」，連「主播界洪曉蕾」高毓璘都來留言：「原來在家要這樣才能成為女神！（立刻把家居服丟了）」但看在小S眼裡，卻不這麼認為，直接吐槽：「你最好在家會穿這樣、擺這個姿勢吃東西、看電視！那我甘拜下風」還搭配一個哭笑不得的表情貼圖。

孫芸芸見狀，向小S解釋：「wahahaha當然不是….拍完馬上換背心跟短褲」兩人一來一往的互動十分有趣，吸引不少網友按讚留言，也揭穿女藝人、名媛私下的真實面貌。

孫芸芸保養得宜，和女兒站在一起就像姐妹，曾紅到海外，以「猜誰是媽媽、誰是女兒」為標題登上《每日郵報》，內容提起孫芸芸的凍齡術，包括飲食清淡、多攝取蔬果、蘋果汁、勤勞護膚和每周上健身房兩次。