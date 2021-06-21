面對新冠疫情持續延燒，許多社區管制無法帶看，為了讓房仲服務不中斷，永慶房產集團力推線上「實境找房」，力求零接觸的防疫服務，降低相關風險，以確保買賣雙方、經紀人和相關人員的安全。

其實，向來致力於將創新科技融入房仲服務的永慶房產集團，為了提供更便利的賞屋服務，長期推動線上賞屋「實境找房」服務，讓消費者在家就能先過濾物件，掌握物件周邊生活機能。自5月份疫情升溫以來，永慶「實境找房」已經新增將近2成的流量。

永慶創新的「實境找房」服務結合Google街景，消費者不用出門，透過手機、平板或電腦，不僅物件周邊生活圈一覽無遺，能掌握周邊學校、交通、醫療機構、餐廳及商場等位置，充分了解生活機能；搭配720度屋內環景照片，較一般僅有照片呈現能看到更多細節。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，近期疫情嚴峻，為了配合政府防疫政策，應盡量減少人與人之間的接觸，建議有購屋需求的民眾，可以先上網尋找符合預算、地段、格局等條件的房子，或是在家透過線上賞屋，掌握周遭生活圈，若有看到有興趣或滿意的物件，再委託房仲找合適的時間帶看。

有網友表示，透過線上看屋作為實際看房前的功課，是有幫助的。「原本就會先網路看了，避免之後浪費時間先挑幾間」、「實際到現場看房的人應該沒多少了吧，最近有線上看功能很必備」、「可以線上先看看，先了解一下市況」、「線上看屋只是讓你先刪掉看了就不喜歡的」。