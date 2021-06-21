近年來多數大陸A股民營上市公司都呈「子承父業」普遍現象，且接班人更趨年輕化。放眼資本市場已有不少從父輩手中接班的「繼承者們」，根據中新經緯報導，統計A股上市公司共有30位董事長為「90後」，合計掌控超過1000億元人民幣市值，絕大部分是創始人的子女，年齡最小僅26歲。

舉例來說，近日藍光發展發佈公告，公司董事長楊鏗辭去董事長職務，由楊武正接任。依公開資料顯示，1995年出生的楊武正是楊鏗之子，持有美國德雷塞爾大學金融學位與英國華威大學金融碩士學歷。

同時Ａ股年輕的董事長中也不乏「女承父業」情況。稍早5月11日深南股份公告由周海燕當選為公司第五屆董事會董事長，生於1992年的周海燕也是前任董事長、公司控股股東、實際控制人周世平之女。

甚至前一日，金浦鈦業的「90後」女董事長郭彥君已先上任，同樣也是金浦鈦業實際控制人郭金東之女。

目前A股上市公司中，最年輕的還有兩個同為「95後」的董事長，分別為順灝股份的王鉦霖與保齡寶的戴斯覺。

值得注意的是，從持股角度看，A股「90後」董事長絕大部分還不是真正意義的公司實控人，父輩祖輩或家屬才是真正藏在台後的人。一旦出現被立案調查或是刑事犯罪的負面事件，則深刻影響公司的前途命運。

像是被稱為「殯葬第一股」的福成股份6月7日公告表示，公司實際控制人李福成因涉嫌短線交易被立案調查。隨後該股連續4個交易日下挫。而目前李福成之孫則是公司明面上的第三代接班人。