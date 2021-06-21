林姓女子和已婚郭姓男子婚外情，半年就被分手，林女懷疑郭劈腿，憤而在臉書、IG、微信、LINE上PO文指郭「廣告圈的渣男」、「結婚不久就外遇」、「身體那麼差」，還將郭男私密照給郭妻挑釁，郭男夫婦控告林女誹謗、強制等罪，台北地檢署認為罪嫌不足，將林女不起訴。

據指出，林女供稱，她去年2、3月上網認識廣告公司負責人郭男，郭男聲稱已經離婚，目前是單身，2人進而交往，去年5、6月，郭男坦承他沒離婚， 8月郭帶家人到墾丁旅遊，要求分手，欲結束雙方關係。

但林女發現郭男另設臉書帳號，會與其他女性在LINE貼文按讚等互動，林女懷疑郭腳踏兩條船，想讓郭妻知道丈夫四處偷吃，遂在社群網站po文「那位玩弄女人的影片公司老闆」、「趁老婆出遊跟妳過夜」、「做愛時不戴套」、「在一起五年加上分開的日子，等於結婚不久就外遇！」、「致廣告圈的渣男」另將郭男的私密照片傳訊給郭妻，遭郭男夫妻控告林女涉嫌違反個資法、誹謗、強制罪。

檢方認為，林女因不滿郭男明知已婚，欲欺騙她感情，因此在臉書發文，縱使郭男對貼文內 容感到不悅，但內容並非全然無據，沒有誹謗、公然侮辱的主觀犯意。

另雖然林女打電話、傳簡訊給郭妻，行為可議，因郭妻的手機及社群帳號、照片，是郭妻自行提供或自行公開在臉書上，難認有對人施加強暴或脅迫手段，至於林女傳郭男私密照也是郭妻要求，認為林女罪嫌不足，將林女不起訴。