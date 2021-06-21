國民黨立委賴士葆指出，蔡英文總統對於拜登家死了一條狗、還有日本藝人志村健染疫死亡，立即在第一時間表達哀悼之意。但是對於台灣染疫死亡5百多人、打疫苗後猝死67人，至今沒有任何一個政府官員為這場人禍負起政治責任。他質疑，很多媒體出現台灣人怨歎不如狗的輿論，不知道蔡英文聽見了沒有？

賴士葆在臉書表示，陳時中說長者出門施打疫苗要避免在炎熱天氣下久候，應在陰涼地方或撐陽傘，避免曝曬。他感嘆，這個事後諸葛的見解讓人無言。打AZ疫苗後有67人猝死，讓家屬情何以堪？

賴士葆也直言，現在全民每天都陷入掙扎與交戰的心態：

1.很多猝死個案，讓民眾恐慌性的自動緩打，很多家屬面對可能猝死或是可能被染疫的風險中，難以抉擇。

2.指揮中心說為了釐清真相，猝死者接受解剖可以領慰藉金，對家屬又是一個天人的交戰。

3.台灣的疫苗迄今仍然僧多粥少，長者輪到打AZ，又是一個掙扎，該不該去打？可以等幾天打莫德納嗎？施打機會可以保留幾天嗎？

4.政府採購到的疫苗進來的極稀少，加上他國捐贈的，根本不夠分配施打，上千萬個中壯年和年輕人哀怨優先順序幾乎輪不到他們，難道只能等待施打保護力還未知的國產疫苗？

5.政府不許民眾揪團出國打疫苗否則要罰，有能力出國自力救濟打疫苗的人飛到國外去打疫苗。

賴士葆質疑，這些台灣人的心聲，蔡英文聽見了嗎？