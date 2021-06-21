北農爆發群聚感染，新北市副市長劉和然（右）表示將與北市保持密切聯繫。（資料照／許哲瑗攝）

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台北農產感染爆發有45位確診，足跡跨足新北、基隆。對此，新北市副市長劉和然表示，北農事件對新北衝擊很大，目前公佈的45位確診有21位住在新北市，接近5成，兩地都是生活共同圈，將與台北共同承擔，並採區域聯防嚴正以待。

劉和然說，北農接近新北，本來就是生活圈，彼此往來密切，將跟台北共同承擔、因應，萬華北農進入第3波感染，新北將與台北保持聯繫。他強調，這45位確診資訊是陸續接到通知，非一次性得知。

劉和然表示，疫調目的就是希望匡列確診接觸者採檢隔離，截斷感染源，跨縣市疫調過去確實有一段疏失，因為資料要傳到中央才會傳到地方，產生跨縣市行政區隔，但去年下來各縣市都可以互相聯繫，台北接獲通知後就與新北衛生局聯繫，匡列接觸者也比照辦理，雙北將區域聯防，北市若有需要可主動聯繫，新北將積極協助，控制疫情。

至於是否比照北市，對果菜市場人員造冊施打疫苗。新北市長侯友宜表示，新北果菜公司將近有2000多人，原本規畫沒有要那麼快施打，但因應北農事件，既然要面對承擔，共同解決因應，將同時跟北農採取同步驟，安排時間，對新北果菜公司進出攤商、拍賣員、理貨人員造冊按批施打。