民進黨18日在立院以62票優勢，封殺公開關於「3+11」決策的會議紀錄，其中也包含協助召開協調會的綠委范雲，外界輿論譁然，對此，范雲接受媒體採訪強調，自己比誰都希望「3+11」能被調查清楚，但批踢踢鄉民卻表示，如果真希望調查清楚，范雲為何還要投下反對票，更有網友直言，睜眼說瞎話。

《風傳媒》今（21日）報導，針對「3+11」爭議，范雲接受該媒體記者採訪時表示，當初召開協調會的原因，是因為自己接到很多機師陳情，表示他們已經面臨精神崩潰等狀態，考量飛安安全，她認為「指揮中心應該要聽到第一線的聲音」。對於「3+11」遭質疑是防疫破口，范雲強調，自己心裡比任何人都難受，並希望「3+11」能被調查清楚。

對於范雲的說法，批踢踢網友大都不領情，直言「然後那天投反對票」、「然後你投反對」、「要開始洗白大作戰」、「等到穩了才敢出來說話喔」、「不愧是鄭文燦的前女友，睜眼說瞎話一流」、「自己調查自己，當然也可以這樣大言不慚」、「行政院自己查，最後大咖都沒責任，真棒」、「公開說希望調查，私底下按反對」。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

針對外界批評民進黨在國會阻擋「3+11」和疫苗相關議題等爭議，民進黨發言人顏若芳19日表示，民進黨與在野政黨都有共識要成立「3+11」的決策調查小組，在不干擾防疫工作下儘量向社會公開說明，並無國民黨所稱的執政黨全面封殺在野黨的提案。