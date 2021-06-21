先前遭到集中檢疫及隔離的外籍移工仍有1千多人，須接受2次PCR檢測陰性才得解封。（謝明俊攝）

苗栗縣21日維持平盤有3例確診，3人都是先前集中檢疫或是隔離的外籍移工，縣府表示，目前全部集中檢疫隔離管制的外籍移工仍有1千多人，每人都須接受2次PCR檢測陰性才得解除管制。而縣府從21日開放75歲以上民眾施打AZ疫苗，施打首日上午全縣只有134人打完，縣長徐耀昌再三呼籲長者盡速施打，共同防疫。

苗栗縣從20日起開放80至84歲之間的長輩施打AZ疫苗，受到施打後死亡案例增加的影響，20日全天下來，全縣只有3098人完成施打，施打率僅約2成多。因此，徐耀昌及縣府決定下修施打年紀至75歲，並從21日起就可自行前往各地衛生所接種，但施打情況異常冷清，一個上午全縣只有區區134人接種完畢。

由於施打情況相當不熱烈，徐耀昌除了呼籲長輩盡速施打外，並將請各地衛生所配合村里長全力發動長輩接種，以提升全體免疫能量。

據悉，目前長輩施打AZ疫苗意願大幅下滑的原因，除了施打後死亡案例增加影響以外，許多長輩也把目標放在已經進口的莫德納，以及未來有可能進口的BNT等2種疫苗上，不過基層衛生所對於未來施打這2種疫苗則有不同面相的擔憂。

基層衛生所人員指出，莫德納所需冷鏈系統需保持零下20度，目前苗栗縣多數衛生所都缺乏這種冷凍設備，萬一中央撥發下來時，基層衛生所將無法存放以備施打，更何況BNT的冷鏈設備需求更在零下70度，基層衛生所根本無法應付，屆時將嚴重妨礙施打進行。

縣府並針對縣民染疫慰問金補助方式說明，補助對象必須是設籍苗栗縣並有苗栗縣確診案號，才得申領，慰問金發放額度為一般民眾2萬元、弱勢族群3萬元、執行公務及醫事警消人員都是5萬元。但如果有發生未遵守防疫規定或是規避疫調、隱匿疫調資訊者，都不予發放。

由於6月28日為這波第3級警戒截止日期，苗栗縣是否可能解封？徐耀昌表示，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥20日曾來電詢問他對解封的看法，徐耀昌回覆苗栗縣是否解封？全依中央規定實施。