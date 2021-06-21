衛生福利部嘉義醫院連夜加開臨時核酸檢測服務，讓近40位疑似接觸或軌跡重疊者就近接受篩檢。（嘉義醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛福部嘉義醫院今21日獲市議員黃思婷服務處、深聽關懷協會及品堯投資餐廳捐贈400件防護隔離衣。（嘉義醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛福部嘉義醫院今21日獲市議員黃思婷服務處、深聽關懷協會及品堯投資餐廳捐贈400件防護隔離衣。（嘉義醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

上周有一位外縣市民眾回嘉義市奔喪，卻突然被通知疑似確診，近40位家屬全被匡列，眼看隔天就要辦家祭，衛生福利部嘉義醫院連夜加開臨時核酸檢測服務，讓疑似接觸或軌跡重疊者就近接受篩檢，近40位家屬篩檢報告天亮前完成，所幸全數陰性，加上疑似確診者事後證實三採陰，一家人得以親送親人最後一程。

衛福部嘉義醫院今21日獲市議員黃思婷服務處、深聽關懷協會及品堯投資餐廳捐贈400件防護隔離衣，由嘉義醫院院長黃元德代表，黃元德提及，嘉義醫院身為專責醫院，肩負各項防疫公醫任務，大量採檢跟施打疫苗及各項照護工作，讓醫護人員暴露在風險之中，防疫物資需求很大，感謝黃思婷、深聽關懷協會及品堯投資餐廳在疫情期間挺身而出，捐贈防疫物資支援第一線醫護防疫人員，讓第一線醫護人員可以安心防疫。

黃元德另提到，週末有一戶喪家，因為其中一名家屬不知疑似確診新冠肺炎，大家仍分批返回南部奔喪，奔喪期間該名家屬遭通知疑似確診，家庭成員全體被匡列，由於第2天上午已安排要家祭、火化，為能讓長輩順利出殯，嘉義醫院秉持人溺己溺的同理心，即使在夜間，仍破例漏夜加派人手，協調嘉義市衛生局安排，連夜加開臨時的核酸檢測，讓有疑似接觸或軌跡重疊者就近立即接受篩檢。

黃元德說，3、40位家屬採檢報告趕在天亮前完成，全體報告陰性，讓喪家至少可以有短暫的時間，陪伴長輩走完人生最後的旅程。嘉市衛生局說，主要是該名疑似確診者最後三採陰，家屬才不需要居家隔離，而家屬也特別感謝嘉義醫院體恤民情。

黃思婷感謝第一線醫護人員以及其他堅守崗位默默付出的防疫人員用生命守護台灣，表示藉由募資捐贈，希望能強化基層人員防疫設備，並降低風險，也希望拋磚引玉，結合民間力量共同防疫，幫忙補齊第一線人員需要的物資。