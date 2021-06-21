台北市士林區一間私立長照護理機構，包括住民及工作人員共74人，先後有47人確診，並造成3名住民死亡。有專家建議一旦長照機構發現住民或員工染疫，應該全部做PCR，並由公費負擔費用。指揮中心指揮官陳時中回覆表示，只要有確診患者，經匡列需要檢驗者，一律皆由公費支應，長照機構幾次群聚事件也都會區隔讓住房空出，有相當的經驗。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前全國有85家長照機構發生確診事件，共包含86名工作人員確診，253名非工作人員確診，造成179員工曾被隔離。

至於位於士林的護理之家，羅一鈞表示，最新統計累積共有48名陽性個案，工作人員16 人、住民32人，其中3人有列入台北市新確診個案。而48名陽性個案中，有3人是因為高齡慢性病而往生。機構已經全面清空，住民分散到醫院或是防疫旅館照護，若留在原處的一人一室，有專人照顧，之後會繼續隔離採檢讓後續傳播控制住。

這次北市長照機構群聚，事實上院內8日出現第一名確診者後，機構就有要做全面篩檢，並沒有要隱匿，但傳出礙於一劑篩檢費用要五千多元，全院90多人，有經費上的困難。由於長照機構是高風險區域，未來指揮中心是否可以協助長照機構，一旦出現確診個案時，可用公費篩檢？

陳時中強調，有確診患者時，會根據匡列，需要檢驗的都是公費，不會說需要檢驗的卻讓他自費，長照機構有幾次群聚事件，都會把他區隔遷出，把相關住房空出來，應該大家都有相當經驗，已經好幾起，都有處理成功經驗，匡列需要採檢的PCR都是公費支出。

至於管理方面，陳時中表示，長照機構都要備有單人房，新進住民或是從醫院進住，就要先到單人房安置。醫療應變組副組長羅一鈞則表示，長照相關機構從6月1日就啟動相關措施，入住需提供三日內PCR陰性證明，且新入住者需在單人房裡觀察14天。

而長照中心跟洗腎中心，不管是照顧者、被照顧者，也已包含在常發生群聚狀況的優先接種對象，增加群體保護力。

另傳出士林這家長照機構隱匿疫情，但機構說早已通報，外界質疑是否有標準作業流程。陳時中表示，疫調是地方衛生局職責，無法說機構隱匿，病人該匡列就要匡列。

陳時中表示，衛生局6月14日就進去開始相關防治作為，也有醫院協助全面採檢。但剛開始有案例時，判定有劃分風險區域就足以因應，只區隔一些人，但可能後來不如預期發生群聚事件，「公平講應該是這樣，不會說機構隱匿」。