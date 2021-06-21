由於美國聯準會對外表示開始討論縮減購債計畫，使金價近日明顯轉弱，法人表示，金價多頭走勢已鬆動，若無法站回1800美元關卡，還有下行可能。

金價之前受惠於美元走弱、主要央行抱持寬鬆立場及全球通膨議題的激勵，自3月底至5月底表現強勁，這段期間，黃金期貨價格自每盎司1680美元附近一路攀高至每盎司1910美元上下，然而，6月16日聯準會利率決策會議之後，聯準會態度丕變，使國際金價重挫，對於金價後市看法，法人已修正對之前金價樂觀預期。

康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭表示，聯準會貨幣政策已由鴿轉鷹，接下來將進入貨幣政策調整期，預期聯準會第三季底前將宣布縮減量化寬鬆規模，將扭轉美元及美債殖利率同步走低的格局，並對國際金價帶來壓力，此外，聯準會主席鮑威爾已表明，下一次聯準會利率決策會議，很可能針對縮減量化寬鬆政策的具體措施進行討論。

富蘭克林證券投顧表示，面對各方面的通膨壓力浮現，一再重申高通膨僅為暫時現象的聯準會開始出現改變，最新會議後除了點陣圖暗示2023年年底前將升息兩次之外，主席鮑爾更是表明已就縮減購債計畫進行討論，意外的鷹派前景打壓寬鬆環境利多，儘管尚未採取實際行動，但考量當前可能已接近本次降息週期的底部，黃金多頭也出現鬆動，短線來看，美元的跳高和恐慌拋售已使黃金出進入超跌區間，預期將有回彈空間。但若無法站回1800美元關卡，還有下行可能，留意1730-1760美元下檔支撐。

期元大S&P黃金 ETF研究團隊表示，聯準會縮減寬鬆則可能帶動美債殖利率及美元走高，以2013年經驗來看，黃金可能面臨較大壓力。目前可關注黃金反向產品的避險操作，由於黃金前景仍存在不確定性，投資應嚴設停利停損。