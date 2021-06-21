花蓮縣政府為因應接種率，將調降接種者年齡，舉凡75歲以上非原住民族及65歲以上原住民族，明起可電洽各鄉鎮市衛生所或者上網預約。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府為因應接種率，將調降接種者年齡，舉凡75歲以上非原住民族及65歲以上原住民族，明起可電洽各鄉鎮市衛生所或者上網預約。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣長徐榛蔚在防疫記者會上證實，疫苗開打到目前為止，花蓮雖無猝死案件發生，不過長者的接種率確實受新聞報導影響。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

AZ疫苗開放長者接種迄今已傳出多人猝死，令不少長者卻步，花蓮縣上周開放第一梯次長者接種，其接種率4成，沒想到今天是第二梯次長者施打首日，接種率僅1成5，由於施打效率不如預期，縣府決定調降接種年齡，舉凡75歲以上非原住民族及65歲以上原住民族，明起可電洽各鄉鎮市衛生所或者上網預約，預計在本周四、周五陸續施打。

花蓮今將開放第二梯次長者接種疫苗，包括83歲以上非原民長者、78歲以上原民長者及洗腎患者，並提供疫情熱區崇德村65歲以上原民長者及75歲以上非原民長者接種。

花蓮縣長徐榛蔚說，疫苗開打到目前為止雖無猝死案件發生，不過疫苗接種率確實和新聞報導有直接關係，第一梯次長者接種率4成，今天第二梯次接種首日，平均施打率僅1成5，為因應接種率，將全面啟動長者施打疫苗，調降年齡層，舉凡75歲以上非原住民族及65歲以上原住民族者皆可接種。

徐榛蔚說，只要符合資格的長者明天早上9點開始接受預約，除了可撥打各鄉鎮衛生所電話，亦可請子女協助在網路上預約，待第二梯次長者於本周三接種完畢後，預計在周四、周五連兩日開打。她提醒，長輩可在居住地的衛生所預約，並前往該鄉鎮的接種站施打疫苗。

縣府針對崇德熱區先前已和中央報備接種者的相關條件，獲得支持後，今天上午全面替符合條件的村民施打，不過接種率仍不高，僅2成許。由於250萬劑莫德納疫苗抵台，令不少長者寧可暫緩接種現有疫苗，也要等待莫德納，對此，衛生局不予回應，僅針對疫苗表示已做好相關配套措施，「保存絕對沒問題」。

花蓮今天沒有確診案例，衛生局長朱家祥針對5月下旬迄今地方疫情的狀況說明，上月26日至本月20日，6處篩檢站共篩檢10284人次，僅28件快篩陽性，待PCR檢測後剩下7件陽性確診，陽性率僅千分之0.6，偽陽率則是7成5，他也強調，「低感染力區域偽陽率會比較高」。

目前縣內已累計68例，剩下26人住院治療，100多人居家隔離，朱家祥痛心表示，日前接獲許多解除隔離及康復出院者遭受鄉親排斥，他呼籲民眾「我們的敵人是病毒，不是病患」，大家應齊心抗疫，以愛給予支持與鼓勵。