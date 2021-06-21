【旅遊經 洪書瑱報導】關島觀光局在關島海關檢疫局和關島國際機場的合作下，正式推出「電子申報表（Electronic Declaration Form，EDF）」網站。行動版電子申報表推出後，所有抵達關島的旅客，在抵達前72小時，可自行在個人電腦或任一行動裝置先填寫電子申報表，方便入境關島。而事實上關島實施電子申報表第一階段已在3月推出，當時讓特定航班的乘客在行李提取區內指定的區域填寫EDF(電子申報表)，現在升級作業，只要民眾入境前即可在線上作業填寫電子申報表即可入「關」，方便遊客入境關島！

關島觀光局局長兼執行長 Carl T.C Gutierrez 表示，關島是全世界率先建置電子申報表技術的旅遊目的地之一，現已有幾個少數國家，例如印尼的峇厘島等，為海外旅客提供便捷的線上電子申報表單。行動版電子申報表推出後，旅客的家人能提前幫忙填寫表單，旅客再也不用擔心要在飛機上填寫表單。特別感謝總督Lou Leon Guerrero 持續地支持，並提供我們更新電子申報表的資源，和在疫情之中推動旅遊產業的革新發展。

關島海關檢疫局局長Ike Q. Pereda說，經過數月的計畫和測試，我們很高興能正式推出行動版電子申報表，也為島嶼的未來向前邁進一大步。關島觀光局觀光研究總監Nico Fujikawa也說道，原先計劃經由掌控電子申報表的推出以確保系統的完整性，和保護旅客的資訊。EDF(電子申報表)是一個提供旅客的長期零接觸解決方案。

關島觀光局鼓勵所有旅客利用在登機前三天的時間，通過線上填寫「申報表（EDF）」，除了方便旅客申請入「關」外，在疫情情間還能以零接觸進入入境流程。

欲申請「電子申報表」（EDF）民眾，可前往cqa.guam.gov或 guamedf.landing.cards. 進入線上申請作業。若來不及線上申請作業，遊客在關島機場行李提取區內填寫區，填寫指定的電子申報表，即可入「關」。欲前往關島的民眾，需接種過美國食品藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）認證之疫苗（輝瑞、莫德納、嬌生、AZ）的旅客方可免隔離。但提醍民眾，而且2劑式疫苗在接種第2劑後兩周才算接種完全；1劑式則是在接種後兩周才算接種完全。