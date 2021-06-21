東區自由小火鍋家庭群聚案，再増2人確診，累計該傳播鏈已有9人確診。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

東區自由小火鍋家庭群聚案，再増2人確診，累計該傳播鏈已有9人確診。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市19日爆出東區自由小火鍋家庭群聚案，先是42歲大女兒確診，20日新增家族中44女婿以及夫妻倆15歲的兒子、排行第老四的34歲小妹及其3歲女兒，還有32歲小弟及其23歲緬甸華僑女友相繼確診；21日再新增家族中大妹9歲的兒子（案14128）、8歲的女兒（案14127）兩人確診，累計該傳播鏈已有9人確診；由於感染源不明，衛生局已擴大將團購廠商及客戶匡列要求採檢。

新增2例確診個案為先前確診家族中大妹8歲就讀國小二年級的女兒，以及9歲就讀小四的兒子。台中市衛生局長曾梓展指出，兩人於全國疫情三級警戒後即在家學習，因而可傳染期無公共足跡史；6月17日兩人曾回外婆家用餐，18日因姨媽確診匡列為接觸者，19日採檢確診，確診前兩人皆無症狀。

曾梓展強調，該案匡列相關接觸者目前採檢都為陰性，首例42歲大女兒曾到中區某醫院就醫後才發燒，經了解該院7天就會做全院PCR也都是陰性，20日衛生局在國軍台中總醫院、仁愛醫院社區篩檢站快篩104人都是陰性；由於小火鍋店也做網購，目前已透過其客戶資料、簡訊實聯制要匡列客戶、以及上游曾接觸過廠商進行採檢，釐清感染。