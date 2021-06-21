「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾精準預言新冠肺炎爆發，以及疫情走向，受到全球網友關注，近日他在最新發布的影片中提及，6月20日將會有新一波疫情發生，提醒「做好防疫措施」，影片中並談及到台灣，表示台灣及大陸媒體多次引述他的話，稱6月20日後會一夕間發生重大變化，但並非指所有事會在這一天發生或結束。

阿南德6月3日時曾於YouTube影片中斷言，以色列、英國將在6月20日後有大事發生，沒想到全都應驗，以色列遭Delta變種病毒（印度變異株）肆虐，確診數攀升。英國也因Delta變種病毒關係，引發第三波疫情，首相強生宣布將解封日延後至7月19日。

阿南德16日再次上傳最新預言影片，表示木星將逆行回到土星，「這對全球來說並非好事」，於6月20日至11月21日期間，將會有大震盪的事件影響全球，經濟將會逐漸好轉，但疫情仍會持續延燒。阿南德表示，日本、印度、美國及英國等歐洲數國，還會再爆發新一波疫情，提醒大家「要小心，隨時做好防疫措施」，且全球疫情恐要到2023年4月後，才有望趨緩。

值得關注的是，阿南德在此次影片中提及台灣，他表示台灣及大陸媒體多次報導，指稱他曾說6月20日後會一夕之間發生重大變化，「但事實並非所有事，都會在這天立刻發生或結束」，阿南德說，很多事情都會從此改變，「請大家不用過於擔心，就算面臨最糟情況，也會有應對方式。」

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