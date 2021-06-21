56歲英國女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley），不僅是時尚超模也是演員，至今累積不少影視作品，身材火辣的她，是不少人心中的性感女神，近日她在IG分享美照，完美身材根本看不出年近花甲。

只見伊莉莎白赫莉上空沒穿內衣，下身僅穿條紋小褲褲，外搭罩衫遮住2點，不過渾圓胸型一覽無遺，緊緻肌膚加上平坦小腹，完美S曲線根本看不出56歲，火辣身材令人驚艷不已。

模特兒出身的伊莉莎白赫莉，擁有高挑身材和亮麗外型，多年來仍保持完美狀態，熱衷經營社群的她，常分享性感美照，未料卻引來酸民抨擊，連英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）也公開喊話「都55歲了，穿上衣服吧」，

對此，她坦言因為疫情的關係，創立的海灘服飾品牌也收到衝擊，為了宣傳她只好在家穿上比基尼，替商品拍攝宣傳照，她表示平常並不會穿著比基尼走來走去，直言「我覺得大眾對女性太刻薄，我無法認同那些評論。」

伊莉莎白赫莉曾和英國情聖休葛蘭交往10多年，之後有過2段豪門婚姻，但都分手收場，現她和19歲兒子達米恩相依為命，2005年她創立海灘服飾品牌，成為老闆兼模特兒，