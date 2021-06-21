台中市強勢幫全市鄰長施打疫苗，不僅引發多個藍營執政縣市跟進，台南市也採取折衷跟進的方式，針對有疫情傳出地區的鄰長，以協助疫調及防疫工作的需要納入優先施打名單，從21日下午起施打，但有意願接種的鄰長僅58％。

台南市已經連續6天沒有新增本土個案，但市府今天也公布彰化縣1名確診個案的足跡，曾於16日中午12點40分至下午2點40分在白河區某溫泉旅館停留，目前已匡列5名工作人員自我健康監控，並完成清消。

鑑於藍營執政的台中市、雲林縣、嘉義市、苗栗縣等縣市，均已安排鄰長施打疫苗，台南市也採取折衷跟進的方式，針對有疫情傳出地區的鄰長，以協助疫調及防疫工作的需要納入優先施打名單。

市府指出，全市共有9600名鄰長，目前針對曾傳出群聚感染的白河、西港、佳里、學甲、大內等5區871名鄰長，納入第二類優先施打對象；其中，僅481名鄰長有接種意願，比率只有58％，已安排從今天下午開始施打。

市府認為，曾傳出疫情的行政區鄰長，納入優先施打對象，並非無差別一律施打，因為他們需要進行疫調，或通知相關被匡列的對象接受篩檢，都需要鄰長的幫忙。

市長黃偉哲更強調，台南市優先施打對象都是風險比較高、實際從事防疫工作者，工作無可替代性、有急迫性者，不是以選票、身分來考量，像是第一線的環保清潔隊員、殯葬人員、協助確診者足跡清消的化學兵等，未來還將思考納入公車司機。

市府表示，台南市從12日至今，已累計超過7萬人接種疫苗；尤其，第五類長照機構的工作人員及住民的接種率，更達百分百；意即實際接種人數超過事先表明願意施打的人數，顯示該類對象的覆蓋率相當好。

面對打疫苗猝死人數不斷增加所造成的緩打潮，市府也指出，如果民眾有三高慢性病史或癌症史，可回診請主治醫師評估是否適合施打疫苗；若未能回診，也可在接種時攜帶正在服用的慢性病藥物，讓現場醫師評估狀況。近期天氣炎熱，也建議長者就近選擇施打地點，避開高溫時段前往，並注意防曬、補充水分。