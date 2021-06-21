台中一名傳播妹小萍（化名）3年前7月間，接受余姓男子邀約到KTV開趴，結束歡唱後續攤，因不勝酒力昏睡，不料醒來驚覺下體「有東西流出來」，崩潰自己昏睡時遭無套性侵，向余男討公道時，對方竟嗆：「又不是第一次」， 小萍聽後不甘受辱，氣得對余男提告，台中地院認定余男犯趁機性交罪，將他判刑3年6月徒刑，余男不服上訴，2審高分院仍判刑3月3月。

小萍控訴，事發當日她醒來後發現衣衫不整，直覺遭侵犯「感覺有精液流出來，發生過性行為的人都知道他沒有戴保險套」，小萍知道睡姦她的人是余男，便傳訊向對方表達不滿「我把你當朋友，然後你睡姦了朋友」、「朋友睡著是顧她，不是X她吧？」，結果余男竟回：「我們又不是第一次發生性關係」，小萍看後憤而提告。

台中高分院審理時，余男辯稱，他是在小萍意識清楚的情況下，發生合意性交易，因小萍加碼價錢不成，才翻臉告他。但法官審酌雙方訊息後認為，余男對小萍傳來的質問睡姦訊息，始終沒有否認，另陪同小萍到醫院驗傷的友人，也證稱小萍事發後情激動，證明遭到余男性侵。

此外，余男在KTV開趴的過程中，曾經離開數小時，然後才性侵小萍，與一般性交易情境不同，因而認定余男趁機性交犯行明確，判刑3年3月。

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