新竹縣為強化抗疫能量，21日召開「防疫專家顧問諮詢會議」，經與擔任顧問的4位醫院院長討論後，做出暫緩自行採購疫苗、建構科技防疫網及媒合醫療資源加速產業疫苗接種等3項決議，全面強化新竹縣防疫能量。

縣長楊文科說，特別邀請彰化基督教醫院陳穆寬院長、台大生醫醫院余忠仁院長、東元醫院黃忠山院長及中醫大新竹附醫陳自諒院長等4人擔任諮詢顧問，針對目前防疫作為提供專業意見，也做成3項決議。

楊文科說，因為購買疫苗程序繁瑣，且國內疫苗陸續到貨，縣府原規畫自行採購疫苗政策，決定依中央採購疫苗發放施打，因此不再爭取採購疫苗，同時感謝企業界提供經費協助採購疫苗。

其次，因應疫情發展，縣府將建構科技防疫網，透過AI、5G、物聯網及大數據等科技，落實預防、追蹤、隔離及關懷等防疫措施。

第三為確保大新竹產業順利運作，衛生局將協助竹科、新竹工業區及台元科技園區的廠商，媒合竹縣醫療院所及醫師公會，在產業園區及公司企業設置疫苗接種站，加速員工的疫苗接種。

楊文科認為，在多數民眾未施打疫苗之前，星星之火可以燎原，仍不能鬆懈，因此新竹縣防疫決策是「料敵從寬、禦敵從嚴」，在全國維持三級警戒下，低風險場域有條件開放恐怕很有限，請鄉親再忍耐，做好防疫，等待全國警戒降級。