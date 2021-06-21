台北市長柯文哲21日備詢直言，3＋11是台灣如今疫情最大的問題與破口，並用手指「人禍」因素最大，他直言，防疫裡面太多政治，前疫苗審查委員陳培哲與他都是深綠，陳不該被這樣「打」。

國民黨北市議員吳志剛問萬華被指是破口，到底真正破口在哪？柯說，反正新冠肺炎病毒跑進台灣，「3＋11」是最大問題與破口。

國民黨北市議員闕枚莎也問，柯指「3＋11」是破口，若柯來決定疫苗政策會怎麼做？柯說，他要感謝很多人一起防疫，不是他多厲害，但裡面還是太多政治，他不同意國家自己做疫苗，這賭太大，韓國都不敢做，相信不只是自己，陳培哲也這麼覺得，他跟陳培哲都是深綠，認為陳不該被這樣「打」。

柯說，疫苗政策走到這，他也不曉得怎辦，若去年11月他仍在台灣醫學會的話，若國產疫苗做完一期臨床實驗，專利就要賣掉，他知道不可能，因拿不到「​FDA實驗室認證標章」，並直言中央在3＋11是輕敵。

國民黨北市議員汪志冰拿出「天災」、「人禍」2張紙，問柯這次疫情破口是何者，柯說，兩者皆有，但指著「人禍」才是最大原因。