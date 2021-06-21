台北農產公司爆發群聚感染，已累計45人確診，台北市長柯文哲早上表示，確診者大多設籍新北、基隆，已和2縣市合作掌握相關足跡，對此，基隆市長林右昌怒批，台北市政府說謊，這段時間根本沒有找過基隆合作討論，相關疫調皆是市府同仁自行查出，柯甩鍋的行為令人氣憤。

北農陸續有員工、承銷人、攤商確診，爆發群聚感染，柯文哲早上舉行記者會說明，一開始發現疫調上有問題，確診工作人員大多來自新北市、基隆市，戶籍在北市占不到一半；昨天晚上台北市政府也對外指出，上周有和新北、基隆跨縣市合作，掌握確診者完整疫調結果與足跡。

對此，林右昌下午舉行疫情記者會時反駁指出，基隆有2例北農工作人員於6月12日確診，皆是防疫單位自己疫調才發現，分別為站務人員及負責包裝業務者，並把相關資訊一併向上回報給中央流行疫情指揮中心，對於北市宣稱19日有北北基有一起合作等事宜，怒批根本說謊，基隆從頭到尾都沒有接到消息。

林右昌說，柯文哲甩鍋的行為真的令人很不悅，他認為，北農5月20日爆出第一起確診案例，至今已經整整一個月，但看不出北市府有任何作為，導致現在出現第三波感染，源頭其實是柯輕忽市場防疫的重要性。

林右昌指出，疫情爆發時，意識到市場可能成為疫情破口，因此開始要求清消、身分證尾數分流等，他建議柯文哲，立即要求在北農工作上班以及消費的所有人員，全部採取雙照一套的防護規格，另外，所有人員立即進行PCR篩檢，掌握疫情。

最後，林右昌提及，外界不斷關心6月28日疫情警戒是否能降級、解封，他認為，關鍵就在於柯文哲。