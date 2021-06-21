台中市長盧秀燕日前開六都第一槍，宣布全市1.3萬名鄰長也能一起接種疫苗，中央也轉彎放行，提醒中市府務必先造冊。對此，台北市長柯文哲表態跟進，並痛批中央實在不負責任。

議員陳重文表示，北市目前有4200多位確診，而北市府是透過鄰長里長去發通知書，北市有9632個鄰長，456個里，老人人口數更是全台灣第二，是否有思考幫北市鄰長施打疫苗。

陳重文指出，台中市長盧秀燕不甩中央，直接硬起來，先幫鄰長打疫苗，中央也都已經認輸，同意台中說只要造冊就好，台北怎麼沒有這種魄力，市長應不理中央，直接硬起來。

對此，北市副市長黃珊珊坦言，我們會幫鄰長打，之前也有先與中央確認，但要先確認疫苗量是否足夠。

柯文哲表示，有考慮要幫鄰長打疫苗，「應該會打啦」，會將長者需用疫苗量計算後再來安排，柯話鋒一轉，痛批，疫苗接種應全國一致的標準，製造大家的困擾，「中央實在是不負責任」。