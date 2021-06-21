宜蘭縣昨天新增一例確診者（案14083），該案一度失聯，後來在北市尋獲，該案戶籍地雖然在宜蘭，但實際居住在台北市，因此移至實際居住地管理，宜蘭確診案從94案調降為93案，目前已維持7天零確診。

宜蘭縣衛生局長徐迺維今天（21日）表示，案14083是昨晚台北市社會局尋找一位確診遊民時找到，現安置在北市防疫處所，該案為台北市社會局列冊街友，長期待在台北。

徐迺維表示，案14083曾在10日回宜蘭，11日回台北，18日當天是騎車經新北汐止、基隆八堵，再從瑞芳沿濱海公路進入宜蘭，同日沿相同路線北返，該案手機是用預付卡，因沒有錢而無手機資訊，警方是依據監視畫面一張張比對足跡。

該案曾在6月10日下午5時55分至下午6時15分在蘇澳鎮蘇西里中山路一段，18日上午9時30分至10時30分在蘇澳鎮南建里內埤路與南正里江夏路，上午11時30分至下午3時30分在蘇澳鎮蘇南里光復路。該案18日曾找友人處理私事，因彼此都有做好防護，匡列自主健康監測1人。

徐迺維表示，該案CT值32，民眾若在同一時間出現在該案足跡，如有不舒服請到社區篩檢站篩檢；18日該案回來宜蘭拜拜，19日篩檢後確診，並非是知道確診後才失聯，雖然該案疫調還在進行中，但因留在宜蘭時間短，的確有理由是在其他地方感染；該案是否算是規避或妨害疫調，目前還在蒐集資料釐清中。