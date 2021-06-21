追蹤華爾街上周的拋售行情，日本股市周一出現4個月來最大跌幅；引發此輪下跌原因，主要為美聯準會最新言論。

周一日經225指數跌953.15點或3.29%，為28010.93點。東證一部指數跌47.11點或2.42%，為1899.45點。東京證交所33個類股指數皆下跌。

聖路易斯聯準會行長James Bullard上周五表示，轉向更快的收緊政策，是對經濟成長的「自然」反應；該言論加劇了進一步的拋售。華爾街三大指數上周五收黑。

Uniqlo母公司迅銷(Fast Retailing)大跌4.35%。

晶片股的表現也拉低了日經指數。東京威力科創跌4.02%；愛德萬測試(Advantest)跌4.49%；信越化學跌5.7%。

日本企業巨頭正在為東奧推動全國的疫苗接種。豐田汽車和軟銀正在建立診所，周一開始進行大規模的私部門疫苗接種行動。