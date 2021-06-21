林思宏痛批，當基層醫療機構沒疫苗打，讓同仁暴露風險坐以待斃的同時，禾馨替同仁爭取合法合規的工作安全保障又何錯之有？（禾馨提供／游念育台北傳真）

禾馨公布施打名單及對話紀錄 衛生局求「幫打20瓶」：不然我們就慘了

好心肝診所被爆私打疫苗，而日前台北市長柯文哲調查發現，小禾馨診所、和眾診所疑似也有施打對象不符規定，當時柯爆料，調查報告顯示為立委高嘉瑜提出的需求，禾馨醫療營運長林思宏今也召開記者會澄清，施打疫苗的人員都有造冊，皆屬第一至三類人員；林認為，所施打的人員都是符合一至三類的對象，市府要開罰，我們也有申訴的權利。

林思宏指出，禾馨民權是禾馨集團生產數最高的醫療院所，在5月28日就試著與該選區立委聯繫，盼能為同仁爭取疫苗，禾馨雖為基層醫療院所，但整個集團所占整個台北市的出生率約為30％至40％，除了醫師的施打率大概在30％ 外，第一線護理同仁及非醫事人員施打率僅不到1％，盼委員能幫助禾馨循正規管道取得疫苗。

馨診所召開記者會 公開疫苗施打名單

林思宏說明，最後在5月30日與北市衛生局連繫後得知可以施打疫苗，繳了所有院區的名單後，衛生局規定必須先打醫事人員，各院醫事人員的人數共400多人，特別是產房與嬰兒室人員應優先施打，衛生局最後同意配發40瓶。

林思宏說，40瓶打完後，仍有許多的醫事人員沒有施打到疫苗，又再次跟衛生局請託，盼能夠再撥補給禾馨10瓶疫苗，除了醫事人員，還有一部分行政人員可施打，衛生局也非常幫忙，6月2日再向衛生局領取10瓶疫苗，並於當日分配給各院區，並於當日施打完畢並上傳，大部分均施打在醫事人員，少部分的行政人員及保母身上。

林思宏痛批，當基層醫療機構沒疫苗打，讓同仁暴露風險坐以待斃的同時，禾馨替同仁爭取合法合規的工作安全保障又何錯之有？當我們拿到疫苗幫第一線人員完全施打後，卻被市府爆料，讓醫療同業及民眾砲口指向禾馨，在那邊酸為何禾馨可以先打？

林思宏說，事實是我們也跟所有北市醫療人員一樣，在感受到市府疫苗分配混亂時，積極詢問、積極協助、積極造冊，並將每針每劑達到最高的利用。

林思宏強調，開記者會不是針對市府，是禾馨幫同仁爭取疫苗經過烏賊戰，變成罪有應得，召開記者會是要還原始末，如果我們想要有偷打，就不會每次、每天都造冊上傳。