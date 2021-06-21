28歲香港女星林凱恩長相甜美，曾參加《2015年度香港小姐競選》勇奪「友誼小姐」獎，踏入演藝圈後被無綫電視力捧，以《愛．回家之開心速遞》一角「譚育英（Bonnie）」走紅，有演技又幾乎零負面新聞，頗有觀眾緣。近日林凱恩難得PO一張泳裝照，眼尖網友發現她的胸口竟有一顆性感黑痣，引起熱議。

林凱恩昨（20日）大解放，在IG上傳一張火辣泳裝照，表示：「練完水，感覺自己像個被獲救坐在岸邊的小孩」她戴著蛙鏡，髮絲殘留著水份，身上披著大件浴巾，隱約露出酥胸和事業線，有網友意外撇到林凱恩的胸口竟長了一顆小黑痣，由於部位隱密，給人更多遐想空間，成功吸引目光。還有許多網友認為素顏的林凱恩比妝前更漂亮，讚嘆她天生麗質、皮膚超好。

林凱恩入行以來形象良好，卻在今年1月爆出黑歷史，網路瘋傳兩張她穿著女僕裝和低胸辣照，艷麗的模樣與過去的清純氣質差很大；港媒求證林凱恩，她承認的確是本人沒錯，是多年前和一群女性好朋友開派對拍的照片，照相的手機已遺失，而這兩張的尺度已是最性感的，懷疑遭人惡意攻擊；至於被爆料私生活混亂、愛玩，林凱恩僅回工作忙碌沒時間打掃，所以家裡有點亂，無正面解答隱私問題。