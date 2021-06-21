【旅遊經 洪書瑱報導】

在家防疫無聊到發慌？許多動物控的大小朋友，想看動物卻不能出門嗎？野生動物園的六福村，推線上直播，即日起陪民眾在家安全防疫，讓民眾輕鬆遊逛動物園。全新推出「動物園實境解謎」單元影片，每周五將於六福村動物王國Youtube頻道播出；另外，還有「六福村是在哈囉?動物園online」線上直播，與民眾零距離參與動物的生活。

防疫休園期間，六福村動物們依舊努力賣萌。(圖：六福村提供)

六福村全新推出動物直播，防疫期間動物們持續賣萌，保育員也趁機當起網紅。(圖：六福村提供)

防疫休園期間，雖然民眾無法去動物園看動物，但六福村動物們依舊會在線上賣萌，保育員還趁機當起網紅，動物控、萌寵控們即日起，不用買門票就能線上逛動物園，每周二、每周四中午12:00-12:20，可至六福村FB粉絲團觀看「六福村是在哈囉? 動物園online」，線上直播，首播已於6/17上線，透過鏡頭跟著保育員深入亞洲最大白犀牛復育基地，現場直擊號稱重量級非洲坦克的犀牛大軍壓境，看牠們氣勢磅礡的在草原大遷徙，聆聽犀牛的聲音、近距離觀察犀牛的特徵、還有犀牛吃播獨家畫面等。明(22)日起還會陸續看見河馬、白老虎、紅毛猩猩等動物明星接續登場，小朋友在家也能上動物生態課，有任何疑問還能透過線上問答，由專業保育員即時為您解答，不能養老虎、也暫時不能親眼看到這些迷人動物們沒關係，觀賞完影片隨手將動物明星商品加入購物車。

六福村全新企劃「動物園實境解謎」影片，每周五14：00將於六福村FB粉絲團與六福村動物王國Youtube頻道播出。(圖：六福村提供)

六福村全新企劃「動物園實境解謎」影片，節目穿插動物英語學習單元寓教於樂。(圖：六福村提供)

六福村全新企劃「動物園實境解謎」影片，節目穿插動物英語學習單元寓教於樂。(圖：六福村提供)

除了線上直播之外，六福村全新企劃「動物園實境解謎」影片，每周五14：00將於六福村FB粉絲團與六福村動物王國Youtube頻道同步播出，第一集就由重量級猛獸「孟加拉虎」打頭陣，透過線上實境了解原來孟加拉虎身上每個部位都藏著大學問，像是舌頭有倒鉤是利於進食、而鬍鬚則是有助夜視功能、白老虎的身世之謎等，另外還有動物趣味互動實驗的設計和發現，以及動物英語學習單元，滿足孩子的好奇心，輕鬆學習關於動物的各種有趣知識。

若您還想知道長頸鹿和斑馬如何用斑紋玩捉迷藏，或是想看可愛教主水豚散發萌魅力，各種動物主題未來將陸續上架，爸爸媽媽不妨快帶寶貝跟著鏡頭深入動物們的家，探索只有保育員才知道的動物秘密。

※.動物直播訊息──