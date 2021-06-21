大陸網紅周揚青去年發千字文指控羅志祥（小豬）渣男行徑，狠斬9年感情，日前她被直擊在雨中和一名富二代帥男共撐一把傘，隨後男方身份遭起底是大陸食品好利來執行長羅紅的兒子羅昊，日前又被陸媒爆出，情侶倆一起去羅昊家族旗下的餐廳，一路上粉紅泡泡四溢。

據大陸八卦媒體《爆料敲猛的阿飛》報導，周揚青日前和小6歲的羅昊到對方家族企業用餐，2人一進門就立刻有專人服務，一邊走一邊滔滔不絕地聊天，羅昊也自然而然搭住周揚青的肩膀，飽餐一頓後到藝術館也有專人接待，一路上都是甜蜜的熱戀氛圍。

周揚青和羅昊的約會行程曝光，走到哪都有專人接待。(圖/翻攝自微博)

事實上，日前周揚青被直擊和羅昊看電影，還共撐一把傘在雨中漫步，隨後男方將她送上價值3000多萬台幣的白色跑車，而羅昊的身分也立刻被網友肉搜出來，發現他的身家高達人民幣10億元（約台幣43億元），目前是家族企業好利來的執行總裁。

周揚青和羅志祥分手一年多，多次傳出復合消息，然而周揚青不只一次澄清自己單身中，今年4月還直接否認復合傳聞，直接表明自己無需男人，不料沒多久就傳出新歡消息，粉絲們也紛紛獻上祝福，近期羅志祥被問到感情狀況也證實自己單身中，2正式劃清關係。