由於新冠肺炎疫情肆虐，全台都進入疫情警戒第三級，演藝圈、藝文活動都暫緩或喊卡，許多藝人都宅在家抗疫，親民的周曉涵也不吝嗇分享居家日常，她昨（20日）就在網上曬整理衣服照，不過網友全把焦點放在周曉涵辣穿小可愛的拍照邪惡視角，讓她有料上圍全見客了。

周曉涵昨晚曬出她整理成堆衣服的居家照，並在文中寫下：「認真到我媽都不認得我」，只見周曉涵身穿短版細肩帶小可愛、隨興地把長髮梳成包頭，並坐在地上認真摺衣服，不過網友全把焦點放在周曉涵辣穿小可愛，而由上往下拍照的邪惡視角，讓周曉涵有料上圍全見客、白嫩美胸呼之欲出，畫面超養眼，網友也紛紛留言按讚：「這個角度看過去...誰會想認真」、「真的好身材」、「這角度好美哦」，還有人虧周曉涵「是因為真的認真，還是因為真的太閒」。

周曉涵曬居家摺衣服照，上往下拍照的邪惡視角，讓周曉涵有料上圍見客了。（圖／取材自周曉涵臉書）

女星周曉涵擁有甜美臉蛋和優雅氣質，她過去是人氣很高的網路美少女，高顏值的周曉涵還被封為「逢甲校花」，也讓周曉涵一出道就備受矚目，周曉涵近年也積極在戲劇圈發展，演出《兩個爸爸》、《有愛一家人》、《我和我的十七歲》、《必勝大丈夫》等電視劇，演藝成績亮眼，是許多人心目中的女神。同時，周曉涵也是保養有術的女神代表，她膚質細緻、五官俏麗，舉手投足像個少女，看不出已36歲，完全沒讓歲月在臉上留痕跡。