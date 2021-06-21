謝忻（謝若葦）昨（20日）在社群上分享了一段與酒瓶蘭植物之間的故事，她表示：「因為這段過往，所以我的花園裡少不了要放置一盆酒瓶蘭。」她提到9年前在一名王姓團員的提議下，將路邊的酒瓶蘭帶回家照顧，卻不小心外出的時候，在家裡被花盆給砸到腳踝。右腳踝被花盆的碎片劃了一道很深的傷口，當年右腳踝縫了11針，後來並向老王提了這件事，他表示：「就叫妳走路要小心啊！」

謝忻昨日（20 日）在臉書上分享一篇文章，她表示：「約莫九年前的某一個春天，我跟某資深天團的王姓團員約喝咖啡，後來順載老王回家的路上，見到路旁有一盆植物，感覺好像已經放置在路旁好久了，老王並提了ㄧ個意見，妳家有一個後院，要不要就把它帶回家養啊？」

謝忻坦言：「於是聽他這麼一說，我的惻隱之心也油然而生，好吧！就把這盆孤兒帶回家！花了很大的力氣把它扛上車，回到家又費了很大的力氣，將它先放到車庫裏安置，結果有一次，早上準備外出去高雄錄影，由於前一天花盆擺放位置的關係，讓我必需跨過花盆，才能接近駕駛座的車門，我拎著大包小包，使勁地擠呀！突然隨即眼前一片黑，我癱軟在引擎蓋上，回神過來的時候地上已是一大灘血。」

謝忻並驚覺花盆竟然已經裂了，右腳踝被花盆的碎片割破，鮮血不停地流出來，並立刻打給爸爸與媽媽，爸爸在車庫裏就地取材找了一條止血帶，後來在自家門口招了一輛計程車，並直奔醫院急診就醫，並打電話給執行製作請假並道歉。事後謝忻並向老王提了這件事，他卻漠不關心，謝忻表示：「因為他出一張嘴而縫了11針！」 因為這樣的過往，讓我對酒瓶蘭這殺人武器一直懷恨在心，卻又有一份畸型的情感存在，所以才會在家中繼續種植酒瓶蘭。