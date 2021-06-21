疫情嚴峻，奇美醫學中心建置的「西拉雅自費篩檢站」，21日正式啟用。位於南部科學園區西拉雅公園停車場的篩檢站，為整座一體化進行PCR核酸快速篩檢及獨立可移動的空間，以正負壓環境除確保受檢者和醫護人員「零接觸」，也排除飛沫傳染的風險，降低交叉感染的機會。

奇美醫表示，西拉雅自費篩檢站採檢適用對象，係依疾病管制署「開放部分民眾自費檢驗COVID-19（新冠肺炎）申請規定」中的「因工作因素需檢附檢驗證明」及「出境」等2類民眾，採線上預約，當天可取得報告，費用比照急件PCR採檢報告每人次7000元。

奇美醫指出，鑑於一般戶外採檢環境經常是風吹日曬，醫事人員穿著全套防護衣非常悶熱，更暴露在熱衰竭與感染的風險中，如今醫護人員可在正壓艙控制室內採檢，除降低篩檢負擔及防疫人員壓力外，更多一層保護，大大保障醫護人員及受檢民眾的安全，特別感謝台積電慈善基金會捐贈一體化的防疫採檢站。

奇美醫說，為避免現場群聚疑慮，採檢時間為每周一至周六上午9點至11點30分，最晚報到時間為上午10點45分，每天可接受20位線上預約採檢者，每半小時採檢5人。如經採檢為陽性，會通知採檢者於家中等候衛生局人員通知；如採檢為陰性，可於當天11點30分至12點提供中、英文報告各1份。