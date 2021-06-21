追蹤全球股市行情，韓股周一收跌。美聯準會上周令人意外的鷹派立場，令投資人感到驚慌。韓元觸及近3個月低點；基準債券殖利率下跌。

周一南韓KOSPI指數收跌27.14點或0.83%，為3240.79點。外資淨賣8921億韓元(約7.86億美元)。

華爾街股市上周五大幅下挫，亞洲股市周一普遍下滑。聖路易斯聯準會行長James Bullard表示，轉向更快收緊政策是對經濟成長的「自然」反應。

南韓未來資產證券分析師Seo Sang-young表示，KOSPI是根據Bullard的鷹派言論來跟蹤華爾街股市。另日本股市的暴跌也加劇了市場波動，進一步拉低韓股。

三星電子和SK海力士分別跌0.75%和2.01%。網路巨頭Naver跌0.25%。

周一數據顯示，6月首20日，南韓出口年增29.5%。

韓元以1134.7韓元收盤，下跌0.21%；一度觸及近三個月低價。