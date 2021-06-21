「宅在家」防疫新生活成為生活新常態，中華電(2412)觀察近期兩大網路變動趨勢，一是寬頻需求遽增、二是網路資安威脅加劇，包含購物詐騙、不良內容、以及網路成癮等問題伴隨而來，為能協助客戶安心防疫，中華電攜手中華資安國際提供寬頻上網結合「家庭安心上網防疫包」，搶攻防疫的傳輸資安商機。

中華資安國際總經理洪進福指出，自五月中政府宣布三級警戒以來，中華電信的局端防護機制「防駭守門員」攔阻有害網站的數量就暴增三倍，顯示此類詐騙猖獗的程度。這類有害網站往往以非常擬真的面貌出現，騙取使用者的帳號密碼、個資、甚至是信用卡資訊，部分再輔以詐騙集團的通知簡訊、電子郵件、甚至是通訊軟體，內容看似為一般的扣款通知、出貨進度，或包裝成紓困方案等時下議題，讓人一時不慎就可能連上釣魚網站。

洪進福提醒網購時盡量選擇有信譽的商家，若是購物網頁上未清楚註明公司資訊、或是提供不合理的優惠訊息，請務必留意網頁真偽；從電子郵件與簡訊中的開啟網址前，也需再三確認，建議從官網直接進入為佳；另外，不要開啟來路不明的附件，以免不慎連上釣魚網站。

中華資安國際觀察這波網路資安威脅主要的問題有三大類，一是釣魚詐騙的惡意活動暴增，二是色情暴力等不良內容點擊數量變多，三是上網時間變長、網路成癮隱然成形。

這波宅在家的防疫新生活，民眾對於寬頻網路、通訊軟體、線上會議依賴程度日增，自三級警戒以來，中華電信寬頻用戶明顯增加，網路上的訊務流量與各式資安威脅風險更伴隨倍增，儼然形成了另類網路疫情，中華資安國際公司董事長陳明仕表示，中華電除了提供優質普及的固網寬頻及涵蓋廣速度快的行動上網服務，中華資安國際亦是國內最大資安專業服務提供者，在疫情嚴峻期間，即時提供防毒防駭、安心安全上網服務。