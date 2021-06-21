高市鼓山區中山國小師生發想結合3D列印做出口罩減壓帶，21日捐贈大同醫院醫護人員100條口罩減壓帶。（高市教育局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄在地青年琲甞咖啡營運長藍炯銘（左）捐贈600杯咖啡為醫護人員打氣，21日在青年局長張以理（右）見證下，從大同醫院院長洪仁宇（中）手中接下感謝狀。（高市青年局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄在地青年琲甞咖啡營運長藍烱銘21日捐贈600杯咖啡為醫護人員打氣。（高市青年局提供／柯宗緯高雄傳真）

防疫所需，口罩戴久了耳朵難免不舒服，尤其醫護人員更是得戴整天。高雄市鼓山區中山國小老師設計3D列印口罩減壓帶，21日捐贈百條給大同醫院。此外，高雄在地青創品牌「琲甞咖啡」，攜手高市府青年局也致贈該院600杯咖啡，為第一線醫護加油打氣。

今中山國小校長蕭木川代表致送百條口罩減壓帶，希望醫護戴得舒適。蕭木川表示，3D列印口罩減壓帶想法最初來自資優班教師，有學生常反映，市售口罩戴起來不舒服，有學生甚至覺得時間一久，耳後根會很痛。

師生因此開始聯手合作製作口罩減壓帶，最後師生在互動視訊上課交流，發現醫護人員可能更需要，因此將此份愛心由校內學生擴至醫院醫護人員，也主動聯繫大同醫院致贈的想法。

蕭木川表示，肯定老師將課程教學應用在防疫物資的製作上，展現專業熱情與暖心義舉，此次學校除捐贈醫護100條口罩減壓帶外，還加碼捐贈清涼飲品讓醫護人員消暑，家長會長「床的世界」副總陳英傑也提供20箱老四川乾拌麵。

青年局長張以理指出，「琲甞」營運長藍烱銘在疫情期間向他提出送咖啡給醫護的想法，看見青創業者能秉持「取之於社會，用之於社會」精神，無私提供自家產品予前線醫護，令他相當感佩。

藍烱銘表示，很榮幸能以實際行動，與前線醫護站在一起；社會是一個共生共好的有機體，過往創業時也曾受到許多幫助，在事業上軌道後，當然也要盡力回饋社會。

大同醫院院長洪仁宇表示，感謝各界善舉，自本土疫情爆發以來，各界愛心捐贈不斷，無論是防疫物資或飲品都給前線醫護人員很大的鼓勵。