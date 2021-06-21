陸府生活美學教育基金會植深館推出「線上預約視訊導覽」、「策展人專訪」、「藝術家訪談短片」等線上體驗。（陸府生活美學教育基金會提供／盧金足台中傳真）

陸府生活美學教育基金會表示，《事物的方法學》由三名藝術家徐瑞謙、裘安．浦梅爾、盧之筠共同展出。（陸府生活美學教育基金會提供／盧金足台中傳真）

考量民眾防疫期間無法實際走訪美術館、展覽廳參觀藝術文化，陸府生活美學教育基金會植深館線上資源不打烊，推出「線上預約視訊導覽」、「策展人專訪」、「藝術家訪談短片」等線上體驗，讓民眾居家防疫，也能不受限地親近藝術，感受美學。

全台各大展館因防疫而暫時閉館，改採線上展覽方式讓民眾不出門也能飽覽藝術創作、科學新知，如中部地區的陸府植深館、國美館、國立自然科學博物館等都有線上展覽。

陸府生活美學教育基金會說，植深館以藝文振奮在家防疫民眾的心，陸續推出「線上預約視訊導覽」、「策展人專訪」、「藝術家訪談短片」等線上體驗，精彩的內容還會即時更新在陸府生活美學教育基金會粉絲專頁。

陸府生活美學教育基金會的團隊持續不間斷將生活、生態、生命相關議題的人文活動，藉由不同展出方式呈現在民眾面前。

去年新冠肺炎疫情剛發生時，該基金會改採線上美學課程的方式，每周固定時間在臉書教授瑜珈課程，以及遠端烘焙直播課，在時間空間的限制下，開創出新思維，也是疫情下的新收穫。

因應全國三級警戒尚未解除的情況下，《事物的方法學》系列展覽以線上導覽方式，讓民眾預約密賞，與既定的現場實地觀展方式相比似乎更多一分新鮮感與神祕感，防疫宅在家，也能享受藝文。

陸府生活美學教育基金會表示，《事物的方法學》由三名藝術家徐瑞謙、裘安．浦梅爾、盧之筠共同展出，所創作的作品是一個暫時性的事件場景，探討美學意義的本質與核心在於事物的材料或物質，不需刻意尋找理由，藝術家們也期待觀眾能運用感官本能去感覺作品帶來的觸動。

共計展出13件限地創作的作品，所運用的材料包括有水泥、金屬、碎石、玻璃等原材質，在藝術家的時空穿越下化成情境場景，如《回家的路在牆的盡頭》、《相對濕度》、《漏刻》等，讓作品呈現出時間軸的延續性，牽動著觀眾的情緒反應。

展覽期間從即日起到9月30日止，線上預約觀展洽「陸府生活美學教育基金會」粉絲專頁，配合防疫政策將會滾動式更新展覽資訊，期待疫情早日落幕，民眾可以親臨現場觀展。

此外，國美館的線上展覽則是包括3D展覽《在瘟疫下的天空：病毒的隱喻及其他》、《台灣美術雙年展-禽獸不如》以及國美館的經典介紹，如鎮館之寶、探索雕塑園區、美術館的隱藏空間等，比實地走訪更精彩詳細。

國立自然科學博物館推出的線上博物館有720度環景虛擬導覽，以及難得公開的《大自然真相》博物館後台珍藏影片，揭露科學真相的重要線索，限時在5／2～6／28免費公開，一共20支影片提供民眾防疫期間科普新知大平台。