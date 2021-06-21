譚松韵劇中陪宋威龍睡覺，讓收視率達到最高峰（

《如懿傳》17日居同時段戲劇節目全國收視第三名。（中天娛樂台提供）

防疫進入三級警戒以來，民眾宅在家防疫，也帶動各電視台的收視率，近期中天娛樂台播出的夯劇就有漂亮收視，上周四(17日)晚間9點時段首播的宮鬥劇《如懿傳》，劇情走到如懿揭發衛嬿婉的真面目，大快人心，原以為如懿跟乾隆就能重修舊好，如懿卻以「蘭因絮果」四字道盡與乾隆之間的情誼，精彩的反轉劇情也反映在收視數字，當集4歲以上平均收視達0.99，分眾25-49歲女性族群收視更有1.34，是同時段戲劇節目全國收視第三名。

由譚松韵、宋威龍、張新成主演的中天娛樂台周間晚上10-12點親情治癒劇《以家人之名》，高顏值的三兄妹在成長過程彼此扶持，劇中細膩刻畫親情，以及溫馨逗趣的感人情節備受討論。近期該劇分眾收視持續攀升，其中又以「工作女性」及「家庭主婦」最為明顯，上周四（17日）晚間11點首播時段中，25至49歲女性族群收視達0.83，是同時段所有頻道節目收視之冠，顯示該劇深受女性的喜愛。

當集主要是劇情播到李尖尖（譚松韵飾）因擔心凌霄（宋威龍飾）晚上失眠，到凌霄房間陪他入睡的劇情，更讓25至49歲女性收視族群每分鐘收視達到0.97，該片段讓網友直呼「尖尖是凌霄的藥！」、「尖尖真是太暖心了！」、「希望他們『睡覺』能從名詞變為動詞！」。該劇後續看點是李尖尖的作品遭人誣陷抄襲，兩位哥哥為了她想方設法要幫忙解決，而三兄妹的情感歸屬更是讓觀眾期待。

譚松韵、宋威龍、張新成三人之間的好交情，更是從戲裡延伸到戲外，三人在片場經常互相開玩笑，拍攝空檔譚松韵更化身攝影師，捕捉兩位「哥哥」幕後的樣貌，甚至拉著宋威龍、張新成兩人在垃圾桶前拍照，除此之外譚松韵私下會與同為攝影愛好者的張新成互相討論相機話題，三人戲裡戲外都有著深厚情誼！