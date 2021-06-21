美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上週意外釋出鷹派言論，使得外資對亞股轉趨保守，上週除越南股市小幅吸金之外，其他亞股全數失血，其中，台股遭賣超近9億美元最沉重。

美國聯準會透露出升息時間可能提前至2023年，國際資金對亞股態度明顯縮手，Bloomberg 資料(統計至2021/06/18)顯示，外資上週小幅買超越南股市0.14億美元，其他亞股皆失血，而賣壓最重的區域以東北亞雙雄首當其衝，保德信投信指出，台股上週遭外資賣超8.98億美元，不僅為單週亞股最悲情的市場，亦為5月中旬以來單週賣超金額之最，南韓股市也遭資金淨流出5.9億美元。

統計至2021/06/18，印度、馬來西亞統計至06/17。資料來源：Bloomberg，保德信投信整理。

台股除了上週慘遭外資賣超之外，加權指數今(6/21)日在台積電重挫3.32%的影響下，大跌255點，跌幅1.48%，收在17062點，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台積電本週受到外資降評影響，股價摔落600元大關之下，今日收在583元，也再度跌破月線、季線、半年線。不過，全球晶片短缺現象仍未解，企業存貨量不斷下探，而供貨量居全球之冠的台灣半導體產業，仍牽動著全球相關產業鏈的發展命脈，且就技術面來說，台股持續維持多頭局面，惟類股輪動快速，資金又屢屢湧向特定族群，未來量能變化、電子股是否重回主流、當沖占比是否下降等，將是本波觀察重點。

葉獻文指出，台灣央行上週四宣布維持重貼現率1.125%不變，符合市場預期，並調升今年GDP成長率與CPI預測值至5.08%以及1.60%，等同實質利率轉為負值；另外，央行表示，雖然近期疫情影響消費動能，但在出口及民間投資成長支撐下，今年經濟仍將穩健成長，因此維持政策利率不變，續採寬鬆貨幣政策有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長，有利台股後續表現。