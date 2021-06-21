台北農產公司負責大台北地區蔬果批發，但近期傳出包括拍賣員、承銷人員、包裝部在內有多人確診。指揮中心發言人莊仁祥20日晚間證實，據統計，群聚感染風波已有45人確診。對於疫情擴大，有「最強菜農」之稱的林佳新表示，農委會的指示與方向，才是真正的背後問題。

北農爆發45人群聚感染。(圖/本報資料照)

林佳新21日則在臉書發文表示，北農早爆發群聚感染，現在終於確定一大堆周邊相關人士都有確診病例。一個每天上萬人出入的市場。到現在竟然只篩檢四百多人，光北農員工就六百多人，他認為，北市府應要強制介入執行篩檢。

林佳新並指出，北農雖是由北市府管轄，但「農委會的指示與方向，才是真正的背後黑手」。網友則留言表示，「佳新兄，要不要請陳主委出來打球？」。

林佳新臉書。

農委會表示，北農公司員工染疫讓民眾擔心蔬菜供應衛生安全問題，為維持蔬果供應不斷鏈，農委會陳吉仲主委與衛福部部長陳時中連日協調，由醫福會執行長王必勝於20日晚間會同農委會副主委陳駿季前往北農了解相關防疫動線及評估疫情現況，台北市副市長黃珊珊亦帶隊陪同。並指示北農公司應積極啟動強化作為，包含快篩數量，有效阻斷疫情擴散。且6月2日已函請衛福部將批發市場工作人員納入新冠疫苗優先施打名單，提升批發市場員工防疫效能。